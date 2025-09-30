Они будут расположены на улице Банковской у дома 6, улице Дзержинского рядом с домами 11 и 18.

Стоимость парковки дороже, чем в Зеленограде — 50 рублей в час (для мотоциклов — 25, для грузовиков 100). Оплата как в Москве — через смс по номеру 7757 или через приложение «Парковки России». Штраф за неоплату — 2500.

Парковка будет бесплатной по воскресеньям и в случае остановки автомобиля менее чем на десять минут.

Платные парковки в Солнечногорске нужны для безопасности и удобства водителей, утверждают в городской администрации: «Новая мера направлена именно на улучшение дорожной ситуации и уменьшение количества нарушений правил стоянки автомобилей».

Впервые платные парковки в Московской области появились в ноябре 2024 года. Сначала в Красногорске, Реутове, Видном и Королёве. В марте 2025 — в Химках, в июле — в Дмитрове, Щелково, Лобне, Истре и ещё в Химках. В планах — Балашиха.

Кроме того, в сентябре в Люберцах и Реутове появились платные парковки в жилых зонах, а у местных жителей — возможность получить резидентное разрешение. Схема — как в Москве, только дешевле.

Вероятно, зоны платных парковок в Московской области продолжат расширять. Не исключено, скоро они появятся и в Андреевке или Голубом. Уточним это в солнечногорской администрации.