19-летний Володар Мурзин получил специальное приглашение на Кубок мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Турнир пройдёт с 30 октября по 27 ноября в индийском штате Гоа. В числе участников — 206 спортсменов со всего мира. Трое лучших получат право сыграть в турнире претендентов 2026 года.

Володар начал заниматься шахматами в семь лет, а уже в девять стал чемпионом России по блицу в своей возрастной категории. В десять — победил на детском чемпионате Европы по классическим шахматам. В 2024 году он стал чемпионом мира по быстрым шахматам, набрав 10 очков из 13 на турнире в Нью-Йорке.

Однако путь к спортивной славе был непростым. Раннее детство юноши прошло в Нижнем Тагиле рядом с абьюзивым отцом. Володар рассказывал в интервью, что отец систематически применял физическое и эмоциональное насилие — бил, угрожал, запрещал выезд за границу и считал шахматы «игрой дьявола», одновременно заставляя сына играть ночами.

После победы на чемпионате Европы в 11 лет, Мурзин вместе с матерью и сестрами бежал из Тагила в Подмосковье. Семья жила в служебной квартире в Химках, начинала с нуля и долгое время испытывала финансовые трудности, пока не юноша не стал получать спонсорскую поддержку.

Для молодого шахматиста участие в Кубке мира — не только шанс попасть в турнир претендентов, но и важный этап в карьере. История Володара Мурзина показывает, как благодаря таланту, упорству и поддержке близких можно преодолеть все трудности — и стать спортсменом мирового уровня.

Желаем удачи на предстоящих соревнованиях!