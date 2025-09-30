Рейтинг по итогам публичной отчетности за 2024 год составил «Форбс». Зеленоградское предприятие с чистым убытком в 236 миллиардов рублей заняло первую строку рейтинга.

История многомиллиардного убытка зеленоградского производителя микросхем тянется с 2008 года, когда ВЭБ предоставил кредит на 815 млн евро компании «Ангстрем-Т» на строительство нового производства. «Ангстрем», входящий в ту же группу компаний, стал поручителем по кредиту. В итоге завод не построили и с тех пор ВЭБ пытается получить деньги с поручителя.

При этом операционно компания прибыльна: при выручке около 5 млрд, прибыль менее 1 млрд, но и-за висящего долга в отчётности огромный убыток.

Сейчас компания проходит процедуру банкротства, которое может оздоровить предприятие. На прошлой неделе введена процедура внешнего управления, план которого должны утвердить в конце ноября.

Одновременно другой суд постановил расторгнуть договор поручительства и тем самым избавив «Ангстрем» от долгов. Однако это решение ещё не вступило в законную силу, так как ВЭБ подал апелляционную жалобу.

Наряду с «Ангстремом» в рейтинге чемпионов по убыткам находятся Московский метрополитен, Вконтакте, Озон и другие компании — у каждой свои причины возникновения убытка.