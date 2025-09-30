На площадке «Алабушево» состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в основание фундамента второго производственного комплекса «Доза Тех» — это дочернее предприятие зеленоградского НПП «Доза».
На новом заводе на площадке «Алабушево» будут выпускать дозиметры, радиометры и другое оборудование, которое разрабатывает НПП «Доза». Его используют в атомной энергетике, медицине, промышленности, метрологии, в работе с отходами и для контроля безопасности.
Дополнительные производственные мощности позволят НПП «Доза» увеличить долю продукции собственного производства в системах радиационного контроля, что обеспечит технологическую независимость от продуктов сторонних производителей, сказали на предприятии.
Запуск производства площадью 18 тысяч кв.м запланирован на второй квартал 2027 года, а на полную мощность завод должен выйти не позднее 2030-го года. Объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд рублей, на нем будет работать около 130 человек.