Рейтинг RAEX?2025 — список 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Школа 1557 заняла 73-е место в рейтинге. Это единственная зеленоградская школа, попавшая в основной федеральный рейтинг.

Школа?1557 набрала 130 баллов в рейтинге — для сравнения, у лидера рейтинга, Лицея ВШЭ, 1000 балло. Из всех выпускников 2025 года 37% было зачислено на бюджет, 53% продолжили обучение на коммерческой основе, а почти 10% поступили в вузы по результатам олимпиад.

Это хороший результат — школа 1557 продолжает входить в число сильнейших школ Москвы и России. Однако за последние три года школа заметно опустилась в рейтинге. Год назад она занимала 67-е место, а в 2023 году — 47-е.

Школа 1528 фигурирует в расширенной версии рейтинга, за пределами ТОП?300, и занимает 359-е место. 43% выпускников из нее поступили на бюджет, а 57% — на платное обучение. Ни один выпускник не продолжил обучение по результатам олимпиад — это влияет на положение в рейтинге. Но в прошлом и позапрошлом годах школа 1528 не попадала даже в топ-500 — так что для этого образовательного учреждения это большой прогресс.