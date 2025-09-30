«Это как вообще», — недоумевает водитель проезжавшей мимо машины, который снял аварию (видео очевидцев опубликовал канал «Водители Зеленограда»).
На месте находится машина ДПС. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
