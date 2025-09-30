Никита Афанасьев, ученик 10 класса школы №1151, стал победителем всероссийского турнира по боксу памяти олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. В соревнованиях участвовали 172 спортсмена 15-16 лет из 20 регионов страны. Афанасьев выступал за сборную Москвы и одержал победу в весовой категории до 48 кг.

Никита Афанасьев тренируется под руководством Михаила и Павла Лункиных в спортивной школе олимпийского резерва «Север». Дополнительно спортсмен занимается в зеленоградском ФОК «Юность» под наставничеством тренера Алексея Новикова.

Это не первая победа юного спортсмена. Весной он стал победителем первенства Москвы по боксу и кикбоксингу, а также завоевал бронзовую медаль на первенстве России по кикбоксингу (дисциплина «фулл-контакт»). В 2024 году боксер взял серебро и получил специальный приз «За волю к победе» на турнире памяти Владимира Стрижова, а в 2023-м — бронзу на первенстве Москвы.

Впереди — участие в первенстве России, которое пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Поздравляем с победой и ждем новых побед!