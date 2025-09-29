Как рассказал владелец бизнеса Сергей Счастливцев, каждое кафе сети имеет собственные дизайнерские решения. В Солнечногорске им стал голубой потолок, влияющий на восприятие пространства. «Окончательную магию места гости почувствуют уже после запуска», — отмечает он.
Счастливцев поделился финансовыми подробностями проекта. Общие затраты на открытие нового кафе составили более пяти миллионов рублей.
Расходы делятся на три примерно равные части:
- Оборудование: витрины, холодильники, барное оборудование, видеонаблюдение и прочее
- Интерьер, декор, мебель
- Проектирование, строительные работы и материалы, и вывеску на фасаде
Предприниматель также рассказал о сложностях, возникающих в работе
«С момента открытия нашей последней точки в Голубом цены существенно изменились. Стоимость работ выросла примерно на сорок процентов. Работа строителей подорожала кратно», — объясняет Счастливцев.
Планируемые сроки выхода на окупаемость тоже изменились. Если в Голубом проектно планировалось выйти в «ноль» за год (по факту это получилось сделать за пятнадцать месяцев), то в Солнечногорске расчёт идёт уже на полтора-два года.
Счастливцев также прокомментировал возможное повышение НДС: «В конечном счёте это всё отразится на ценах и на наших гостях. Мы как общепит, выполняющий требуемые условия, освобождены от НДС, но входные цены всё равно вырастут. Будем адаптироваться и работать. Бросить всё из-за повышения — не наш выбор», — подчеркнул он.
«Русский лес» — один из старейших брендов нашего города, его история начинается с 1970 года. Сейчас в Зеленограде и ближайших окрестностях работают восемь филиалов «Русского леса».