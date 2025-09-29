«Будьте внимательны, на объездной дороге вдоль леса новая разметка — сплошная разделительная линия. А где сплошная — парковаться нельзя», — предупредила местная жительница Светлана соседей в чате 12-го микрорайона в сентябре 2024 года.

Тогда соседи отнеслись к её словам скептически и настороженно.

«На въезде знак „жилая зона“ — на разметку можно не смотреть», — уверял Илья. «Зимой опять перестанут вывозить снег, у нас останется полторы полосы и эта разметка окажется бесполезна», говорила Надежда. «Как парковались, так и будут парковаться — всем всё равно на разметку», — философски рассуждал Дмитрий. А Сергей сразу насторожился: «Наверняка ведь очередную подлянку жителям приготовили».