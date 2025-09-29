«Будьте внимательны, на объездной дороге вдоль леса новая разметка — сплошная разделительная линия. А где сплошная — парковаться нельзя», — предупредила местная жительница Светлана соседей в чате 12-го микрорайона в сентябре 2024 года.
Тогда соседи отнеслись к её словам скептически и настороженно.
«На въезде знак „жилая зона“ — на разметку можно не смотреть», — уверял Илья. «Зимой опять перестанут вывозить снег, у нас останется полторы полосы и эта разметка окажется бесполезна», говорила Надежда. «Как парковались, так и будут парковаться — всем всё равно на разметку», — философски рассуждал Дмитрий. А Сергей сразу насторожился: «Наверняка ведь очередную подлянку жителям приготовили».
И как в воду глядел — спустя год началась активная эвакуация машин. Ведь по правилам от припаркованной машины до сплошной должно быть не меньше трёх метров (пункт 12.4 ПДД).
Жители возмущены: «Годами никому в голову не приходила бредовая мысль рисовать сплошную на узком проезде в жилой зоне», «Идиотизм: в жилой зоне какие обгоны и какая сплошная?».
Кроме возмущения, ссылаются и на стандарт, который предусматривает применение сплошной линии для разделения встречных потоков в опасных местах: ограниченная видимость, подъём, поворот, перекрёсток. То есть нанесение сплошной линии должно иметь какое-то объективное обоснование.
Есть ли оно в данном случае и какое, пока неизвестно — выясним и вернемся с ответом.