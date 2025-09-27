Правда, калитка открыта только в часы работы поликлиники: по будням с 8 до 20 часов, и в субботу с 9 до 15. В остальное время придётся идти в обход: сворачивать на боковую дорожку, проходящую через магазин «Пятёрочка».

Вот только забор поликлиники её тоже перерезал — в этом месте положили узенькую полоску асфальта, которая с большой вероятностью зимой будет труднопроходима, особенно для пешеходов с колясками.

Никакой пользы от заборов вокруг поликлиник нет — только вред. Обязанности огораживать медицинские учреждения сейчас нет. А контроль территории можно обеспечить другими методами, как это сделано в поликлинике на Каштановой аллее, которую после ремонта не огородили забором, но поставили множество камер по периметру.

Новости 3-го микрорайона