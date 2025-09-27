Модель ВКМ-2024Э — подметально-уборочная машина: компактная, маневренная и многофункциональная. А ещё полноприводная — её можно использовать для уборки улиц и парков круглый год: летом машина работает как дорожный вакуумный пылесос, зимой — очищает дорожки с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы.

Электродвигатель делает технику экологичнее и экономичнее в эксплуатации. Уровень шума — на 75% ниже, чем у дизельных аналогов, что позволяет использовать её ночью. Машина работает без подзарядки до 6 часов — при этом зарядка занимает всего 2 часа.

Технику выпускает резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — Завод инновационной спецтехники. Сейчас работают 52 новых машины, но мэрия заключила с предприятием контракт на поставку 1580 малых вакуумных подметально-уборочных и универсальных малых электрических коммунальных машин в течение пяти лет.

Зеленограду тоже нужна компактная уборочная техника — большие тракторы не влезают на узкие пешеходные дорожки и портят газон вокруг них. В Зеленоград купили компактные уборочные тракторы «Беларус», но хватает ли их, неизвестно. Тем более, они не такие тихие и чистые, как электрические машины.