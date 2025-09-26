Жителей этих домов переселили в новостройку на Заводской, 14. Распоряжение о выводе из эксплуатации пятиэтажки на 1 Мая префектура выпустила еще в июне, такое же о пятиэтажке на Второй Пятилетке — в начале сентября. В документах написано, что дома передаются фонду реновации для сноса. Мы спросили у обеих сторон, кто должен следить за расселенными зданиями. В фонде реновации «Зеленоград.ру» сообщили, что эти пятиэтажки пока им не переданы, предстоит ещё подписать какие-то документы, и когда это произойдёт, неизвестно. В префектуре ответили, что проводятся мероприятия по передаче домов фонду реновации.

Пустые, неохраняемые и неогороженные дома — это неизбежные или потенциальные сборища хулиганов, пожары, битые стекла. Это было в расселенных пятиэтажках на Заводской улице, теперь «открыты» еще два дома.

В конце прошлого года управа района Крюково заключила контракт на охрану жилых и нежилых помещений в домах под снос, в том числе дома 4 на улице 1 Мая и дома 2 на улице 2-я Пятилетка. Стоимость контракта 4,3 миллиона рублей, он действует до 3 декабря. Исполнять его должно ООО ЧОО «Волгарь». Где искать этих охранников, как они смотрят за домами и куда расходуются бюджетные деньги — непонятно. Интересно, посмеет ли кто-то со стороны заказчика подписать по этому контракту акт о выполненных работах.

Получается, все как бы что-то сделали, но результат очевиден — в центре города месяцами стоят заброшенные дома без охраны.

