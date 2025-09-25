Объявлен конкурс на проектирование и строительство школы для всех классов на 975 учеников. Её построят на месте существующей №19 — старое здание пойдет под снос. Здание планируют построить в 2028 году.

Под строительство выделяются два участка: там, где находятся школа и хоккейная коробка, и соседний, с деревьями и кустами. Общая площадь будущего здания 12500 квадратных метров. В проекте вместимость школы рассчитывается для обучения только в одну смену. Расчётное количество учеников в одном классе — 25 человек. Расчётное количество учащихся в начальной школе (1-4 классы) — 400, в основной школе (5-9 классы) — 500, в средней (10-11 классы) — 75 человек. Начальная школа будет в отдельном корпусе-блоке.

Школу должны запроектировать по современным стандартам, с функциональными пространствами, светлыми интерьерами с вкраплением ярких цветов — например, зелеными пуфиками или панелями. Кроме стандартных кабинетов и помещений, в новой школе планируется разместить мастерские: для работы с деревом и металлом, инструментальную, кулинарную, «по обработке ткани» — вероятно, швейную. Также в проекте библиотечно-информационный центр с компьютерными местами и центром детских инициатив. Возле школы должны устроить парковку и место для разворота школьного автобуса.

Где будут учиться дети, когда существующую школу снесут, пока неизвестно. Подрядчик может определиться в октябре. Работы оцениваются в 2,3 миллиарда рублей.