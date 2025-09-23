Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту 23.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Дорожные работы запланированы с 24 по 27 сентября. Управа предупредила, что машины возле проезда — и со стороны Центрального проспекта, и со стороны торца «Флейты» — оставлять не нужно.

Эти работы ведут в рамках строительства сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами. Дорогу через бывший газон сделали ещё в прошлом году, но пришлось в очередной раз прокладывать или ремонтировать теплосеть.

Будет ли открыт сквозной проезд после асфальтирования въезда с Центрального проспекта, неизвестно. Но вряд ли: на всём проезде вдоль «Флейты» предстоит положить третий слой асфальта, как неоднократно сообщали строители и префектура. К тому же на дороге продолжают перекладывать трубы и кабели.

Одновременно «Жилищник» сообщает о завершении капитального ремонта теплосети и возможных проблемах с горячей водой 22 и 23 сентября в 24-х корпусах третьего микрорайона — из-за подключения по резервной схеме. Так что, возможно, «долгострой» все-таки подходит к концу.

Почему эти раскопки тянутся годами? Суть вопроса

Казалось бы, «сквозной» проезд между Центральным и Московским проспектом (пока с выездом в одну сторону) доделали еще в прошлом году. Говорили, что осталось доделать только работы на въезде на Центральный проспект. В августе рабочие появились после полугодового простоя, во время которого, по официальным заявлениям, корректировали проект прокладки инженерных сетей. Но летом работы возобновились по всему проезду, где уже успели провести благоустройство.

Разрешение на работы у строителей действует до июля 2027-го. Ранее в департаменте строительства сообщили, что предстоит проложить дождевую канализацию, кабельные линии, наружное освещение. А потом ещё надо доделывать асфальт и бордюры, восстанавливать газоны, делать разметку пешеходных переходов. Информационные щиты возле Центрального и Московского проспектов не обновляли — там завершение работ по-прежнему обозначено как «четвертый квартал 2025».

