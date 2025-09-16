Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских 16.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Наша читательница Елена живёт в корпусе 1820 — прямо напротив школы. Корреспондент «Зеленоград.ру» встретился, чтобы вместе добраться до школы разными путями.

Возле этого дома нет ни одного «лежачего полицейского», при этом двор плотно запаркован. После введения платных парковок, машин здесь стало ещё больше.

Автомобили, въезжающие и выезжающие со стороны корпусов 1818 и 1824 могут не заметить детей, переходящих или перебегающих дорогу. Ведь за стоящими машинами очень сложно что-то увидеть, также на поворотах — крупные кустарники, перекрывающие обзор.

«Особенно много детей утром и после окончания уроков. Вдруг вылетит машина на большой скорости, ведь искусственной неровности на дороги нет. Мы живем здесь уже более 20 лет, сын закончил школу. В следующем году дочка пойдёт, сейчас в садик ходим здесь же. Но пока я за ручку иду рядом. А потом школа… Вроде, кажется, что тут просто дорогу перейти, а отпустить одного ребенка страшно», — рассказала Елена.

Рядом со школой, у корпусов 1815 и 1818 — детская площадка. На пешеходных дорожках вокруг неё также отсутствуют лежачие полицейские. Здесь уже происходили происшествия: водитель сбил ребёнка на велосипеде, в другой раз — собаку.

Ещё одна проблема — курьеры, едущие на большой скорости рядом со школой. В корпусе 1815 расположена «Яндекс Лавка», поэтому курьеры часто ездят на электровелосипедах и самокатах.

При этом искусственные неровности есть у корпуса 1824. Непонятно, почему их решили установить только здесь. А дома, расположенные прямо напротив школы или садика, проигнорировали.

Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру, чтобы выяснить, какие меры планируют, что сделать эти дворе безопасными для детей.

Если детям в вашем дворе тоже небезопасно, напишите в комментариях.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру