Наша читательница Елена живёт в корпусе 1820 — прямо напротив школы. Корреспондент «Зеленоград.ру» встретился, чтобы вместе добраться до школы разными путями.

Возле этого дома нет ни одного «лежачего полицейского», при этом двор плотно запаркован. После введения платных парковок, машин здесь стало ещё больше.

Автомобили, въезжающие и выезжающие со стороны корпусов 1818 и 1824 могут не заметить детей, переходящих или перебегающих дорогу. Ведь за стоящими машинами очень сложно что-то увидеть, также на поворотах — крупные кустарники, перекрывающие обзор.

«Особенно много детей утром и после окончания уроков. Вдруг вылетит машина на большой скорости, ведь искусственной неровности на дороги нет. Мы живем здесь уже более 20 лет, сын закончил школу. В следующем году дочка пойдёт, сейчас в садик ходим здесь же. Но пока я за ручку иду рядом. А потом школа… Вроде, кажется, что тут просто дорогу перейти, а отпустить одного ребенка страшно», — рассказала Елена.