Асфальтированные дорожки на месте протоптанных тропинок сделают у корпусов 313 и 350. Эти планы обсуждались с районными депутатами — те единогласно одобрили. Работы завершат до ноября В других местах тропинки, наоборот, уничтожают.
Работы в 3-м микрорайоне проведут «в связи с обращениями жителей», сообщили «Зеленоград.ру» в управе района Савелки. Дело хорошее: обычно такие тропинки образуются там, где идут коротким и удобным путем, если даже кажется, что вокруг много других дорожек.
Почему для асфальтирования выбрали именно эти дорожки, непонятно — в том же 3 микрорайоне есть много других «протопов», с которыми пока ничего не делают. А некоторые тропинки в Зеленограде с упорством, достойным лучшего применения, засеивают травой и закрывают заборчиками.
Ученые выяснили, пешеход постоянно сравнивает направление своего движения с видимой точкой, в которую он хочет прийти. Если отклонение этого направления от прямой линии до конечной цели превышает 30 градусов, то это становится психологически некомфортно и пешеходов ищет возможность «срезать». Когда при проектировании сети пешеходных маршрутов не учитывают эту особенность, образуются тропинки.