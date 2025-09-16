Асфальтированные дорожки на месте протоптанных тропинок сделают у корпусов 313 и 350. Эти планы обсуждались с районными депутатами — те единогласно одобрили. Работы завершат до ноября В других местах тропинки, наоборот, уничтожают.

Работы в 3-м микрорайоне проведут «в связи с обращениями жителей», сообщили «Зеленоград.ру» в управе района Савелки. Дело хорошее: обычно такие тропинки образуются там, где идут коротким и удобным путем, если даже кажется, что вокруг много других дорожек.