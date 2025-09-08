С 1 сентября все школьные и родительские чаты в Москве будут переведены в национальный мессенджер «Макс», сообщили в мэрии заммэра Анастасия Ракова. Нововведение касается как общения между учителями и родителями, так и взаимодействия школьников с образовательной платформой.

Мы поговорили с родителями учеников зеленоградских школ, чтобы узнать, что они думают про новый мессенджер: доверяют ли «Максу», как относятся к его называнию, как на самом деле происходит общение с учителем и между родителями, какие технически сложности возникают? Читайте и обсуждайте мнения — на канале «Родители Зеленограда»