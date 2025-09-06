«Источником запахов в вышеуказанном районе может служить мусоросортировочных комплекс, расположенный на территории Восточной коммунальной зоны», — говорится в ответе Мосводоканала на запрос местного жителя. При этом свою причастность к запахам «Мосводоканал» отрицает, утверждая, что «регулярные замеры воздуха в санитарно-защитной зоне не фиксируют превышений по загрязняющим веществам»

«Вышеуказанный район» — это Восточная коммунальная зона (ВКЗ), где находятся очистные сооружения и соседние микрорайоны, такие как МЖК. Неприятный запах приписывают обычно как раз очистным. Упомянутый комплекс по сортировке мусора тоже находится на ВКЗ, рядом с кладбищем.

Например, в прошлом году «мусорный запах» стоял на парковке возле кладбища на ВКЗ. Там же отстаивались машины, похожие на мусоровозы. Из некоторых текла «вонючая жижа от гниющих отбросов». Жители рассказывали об «умопомрачительном запах». Префектура тогда направила обращение в компанию по вывозу мусора «для принятия мер».

Роспотребнадзор недавно тоже подтвердил непричастность очистных сооружений к неприятным запахам вокруг ВКЗ. Но запах-то есть — дело за надзорными ведомствами.

Сам по себе Роспотребнадзор контролирует санитарно-эпидемиологические нормы и по жалобам должен выехать, сделать замеры, проверить соблюдение санитарных правил и, если они нарушены, выдать предписание или передать материалы в прокуратуру.

На практике эффективно работать связкой: Роспотребнадзор фиксирует факт превышений и вред для населения, Росприроднадзор проверяет предприятие по линии экологии, прокуратура следит за законностью.

Так было, например, в Казани в 2023 году: после жалоб на запах Роспотребнадзор и Росприроднадзор вместе с природоохранной прокуратурой обследовали мусорный полигон, нашли нарушения и передали дело в прокуратуру. Похожая схема работала и в Москве в 2017-м, когда массовая «вонь тухлой капусты» привела к созданию оперативной группы — Роспотребнадзор фиксировал воздействие на здоровье, а Росприроднадзор искал источники выбросов.

В Москве с 2020 года работает оперативный штаб, который занят выявлением и минимизацией неприятных запахов в столице. Сообщить о проблеме напрямую туда не получится: специалисты штаба отслеживают жалобы жителей на запахи в социальных сетях и мониторят обращения в мэрию на эту тему. Но обычно жалоб от жителей слишком мало — люди предпочитают перетерпеть.