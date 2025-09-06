«Мосводоканал» указал на комплекс по сортировке мусора как на источник вони 06.09.2025 ZELENOGRAD.RU

«Источником запахов в вышеуказанном районе может служить мусоросортировочных комплекс, расположенный на территории Восточной коммунальной зоны», — говорится в ответе Мосводоканала на запрос местного жителя. При этом свою причастность к запахам «Мосводоканал» отрицает, утверждая, что «регулярные замеры воздуха в санитарно-защитной зоне не фиксируют превышений по загрязняющим веществам»

«Вышеуказанный район» — это Восточная коммунальная зона (ВКЗ), где находятся очистные сооружения и соседние микрорайоны, такие как МЖК. Неприятный запах приписывают обычно как раз очистным. Упомянутый комплекс по сортировке мусора тоже находится на ВКЗ, рядом с кладбищем.

Например, в прошлом году «мусорный запах» стоял на парковке возле кладбища на ВКЗ. Там же отстаивались машины, похожие на мусоровозы. Из некоторых текла «вонючая жижа от гниющих отбросов». Жители рассказывали об «умопомрачительном запах». Префектура тогда направила обращение в компанию по вывозу мусора «для принятия мер».

Роспотребнадзор недавно тоже подтвердил непричастность очистных сооружений к неприятным запахам вокруг ВКЗ. Но запах-то есть — дело за надзорными ведомствами.

Сам по себе Роспотребнадзор контролирует санитарно-эпидемиологические нормы и по жалобам должен выехать, сделать замеры, проверить соблюдение санитарных правил и, если они нарушены, выдать предписание или передать материалы в прокуратуру.

На практике эффективно работать связкой: Роспотребнадзор фиксирует факт превышений и вред для населения, Росприроднадзор проверяет предприятие по линии экологии, прокуратура следит за законностью.

Так было, например, в Казани в 2023 году: после жалоб на запах Роспотребнадзор и Росприроднадзор вместе с природоохранной прокуратурой обследовали мусорный полигон, нашли нарушения и передали дело в прокуратуру. Похожая схема работала и в Москве в 2017-м, когда массовая «вонь тухлой капусты» привела к созданию оперативной группы — Роспотребнадзор фиксировал воздействие на здоровье, а Росприроднадзор искал источники выбросов.

В Москве с 2020 года работает оперативный штаб, который занят выявлением и минимизацией неприятных запахов в столице. Сообщить о проблеме напрямую туда не получится: специалисты штаба отслеживают жалобы жителей на запахи в социальных сетях и мониторят обращения в мэрию на эту тему. Но обычно жалоб от жителей слишком мало — люди предпочитают перетерпеть.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру