«В 2010 году у нас было 14% населения старше 65 лет, сейчас — больше 20%. Продолжительность жизни в Москве достигла практически 80 лет, количество пожилого населения увеличивается», — сказал мэр Собянин.

Если пересчитать эти показатели в количество людей, то с учетом изменения численности населения, сейчас пожилых москвичей около 2,6 млн человек — на миллион больше, чем в 2010-м

Данные Социального фонда России подтверждают увеличение числа пожилых москвичей — 3 млн человек (примерно 22% от населения столицы), в Московской области ещё почти 2 млн. При этом женщин среди пенсионеров примерно вдвое больше, чем мужчин.

В Зеленограде эта тенденция проявляется ещё сильнее — в прошлом году в нашем городе было 68 тысяч жителей пенсионного возраста — это больше 25% от общего числа жителей, доля больше, чем в Москве. Как и мэр, префект Зеленограда объяснял это увеличением продолжительности жизни.

«Мы готовимся, мы знаем эти тренды и учитываем их», — сказал Собянин и отметил, что это требует увеличения качества кардиологической, онкологической и другой специализированной помощи.

По словам мэра, пожилые москвичи получают расширенную медицинскую помощь в новых специализированных центрах. Однако для Зеленограда централизация медицины оборачивается проблемами: перевод онкологов, ревматологов и других специалистов узкого профиля в отдаленные стационары делает помощь для местных жителей менее доступной.

С 2023 года пожилые пациенты жалуются на долгие поездки в московские больницы, необходимость сопровождения и расходы на такси. В результате многие пенсионеры были вынуждены обращаться в платные клиники.

Для поддержки старшего поколения в столице работают также центры «Московского долголетия» — в них можно заниматься спортом, творчеством и получать дополнительное образования.