Пятьдесят водителей автобусов не хватает в Солнечногорском округе. Хотя на зарплату они не жалуются 04.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Солнечногорское подразделение «Мострансавто» обслуживает более тридцати маршрутов — в том числе связанных с Зеленоградом. Из 238 вакантных мест водителей заняты всего 188 — то есть пустует каждое пятое место.

О нехватке водителей автобусов сообщил глава округа Константин Михальков. Он пообщался с водителями, которые рассказали о своих потребностях и «отметили высокие зарплаты», но при этом суть проблемы осталась за кадром — почему они уходят или не приходят? Что ещё надо сделать, чтобы заполнить вакансии

«Главный вопрос, который мы должны решить, — что надо сделать, чтобы водителям было комфортно работать. К тому же сейчас во многих сферах большой спрос на людей с такой категорией вождения, — отметил Михальков. — Если нужно, готовы помочь с определением ребёнка в детский сад или с предоставлением общежития — важно услышать индивидуальный запрос каждого и сформировать перечень мер поддержки, чтобы сократить отток».

При этом «Мострансавто» сообщает о различных бонусах при трудоустройстве. В их числе и бесплатное общежитие или компенсация части аренды, подъёмные и отпуск почти полтора месяца. А если нет категории D, то транспортное предприятие оплатит обучение, учащемуся выплатят стипендию. Положены социальные выплаты и бесплатный проезд на маршрутах компании, путевки в детские лагеря, льготная пенсия за выслугу лет.

По поводу зарплаты сведения несколько разнятся: в общем объявлении о вакансиях пишут от 120 тысяч в месяц, а в объявлении по МАП №8 Химки (куда входит солнечногорская база) — от 80 тысяч. Правда, уточняется: «Потолка нет, подработки оплачиваются в двойном размере». Есть нюансы и с общежитием или компенсацией съема жилья — они положена только иногородним (зарегистрированным не в Московской области), при этом они не могут быть собственниками жилья в Подмосковье.

В «Мострансавто» не хватает и слесарей. Предприятие проводит акцию «Приведи друга»: в сентябре сотрудник компании, который порекомендует кандидата на позицию водителя или слесаря, получит 15 тысяч рублей, если приведенный им сотрудник успешно пройдет трехмесячный испытательный срок.

Соискатели могут звонить по телефонам: 8-903-120-64-37, 8-903-161-92-91, 8-977-157-76-75 или написать боту.

