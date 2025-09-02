Звание «Мать-героиня» вручается за особые заслуги в воспитании десяти и более детей и считается одной из самых редких государственных наград России — после возрождения звания в 2022 году, по состоянию на конец 2024 года его были удостоены 118 женщин.

В последние годы число многодетных семей в Москве выросло: сейчас их около четверти миллиона. В многодетных семьях воспитываются почти 600 тысяч детей. Для таких семей действуют меры поддержки — от выплат и пособий до льгот на транспорт, коммунальные услуги и посещение культурных мероприятий.

При этом по статистике, сейчас средняя жительница Москвы имеет 1,4 детей. Этот показатель стабильно рос с 2000 года и достиг максимума в 2021 году — 1,6. В 2022 году этот показатель упал и сейчас держится на уровне 2015-го года.