Две средневековые деревни откопали при строительстве ВСМ возле Зеленограда 02.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Отряд Института археологии РАН обнаружил два средневековых селища: «Поварово 1» и «Поварово 2» между современным поселком Поварово и деревней Лыткино на правом берегу реки Радомли и ее небольшого притока.

Деревенькам по пятьсот лет, а находка эта интересна тем, что открывает редкую возможность заглянуть в повседневность жителей средневековой Руси. В «Поварово-1» был всего один двор, а в «Поварово 2» — три двора с жилыми домами и хозяйственными постройками. Возможно, «Поварово 1» было сельцом — то есть усадьбой зажиточного землевладельца, а «Поварово 2» — крестьянским поселением. Об этом говорят находки: серебряная монета номиналом в полтину (половина гривны весом 86 граммов), три перстня, один из них с резьбой, редкая серебряная монета можайского князя Андрея Дмитриевича (умер в 1432 году), третьего сына Дмитрия Донского, а также фрагменты железных пружинных замков, видно, жители опасались за свои ценности.

Жители селищ, считают археологи, занимались подсечно-огневым земледелием: вырубали лес, сжигали деревья, удобряя землю золой, и получали хороший урожай два-три года. По истощении участка, его оставляли «отдыхать» лет на двадцать, а затем возвращались к нему снова. По остаткам керамики, найденным в деревеньках, видно, что было не менее трех волн заселения с перерывами около двух десятков лет. Рядом с остатками построек ученые нашли частоколы — вероятно жители держали в загонах скот. Рядом с «Поварово 2» был искусственный пруд — 20 метров в поперечнике. Причиной упадка деревни стал, вероятно, разрушительный пожар — о нем говорит слой угля и золы толщиной около пяти сантиметров.

Метки:
история зеленограда, всм москва—санкт-петербург, археология
