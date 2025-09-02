Жители селищ, считают археологи, занимались подсечно-огневым земледелием: вырубали лес, сжигали деревья, удобряя землю золой, и получали хороший урожай два-три года. По истощении участка, его оставляли «отдыхать» лет на двадцать, а затем возвращались к нему снова. По остаткам керамики, найденным в деревеньках, видно, что было не менее трех волн заселения с перерывами около двух десятков лет. Рядом с остатками построек ученые нашли частоколы — вероятно жители держали в загонах скот. Рядом с «Поварово 2» был искусственный пруд — 20 метров в поперечнике. Причиной упадка деревни стал, вероятно, разрушительный пожар — о нем говорит слой угля и золы толщиной около пяти сантиметров.