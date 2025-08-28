Решение принято для сокращения интервалов движения и удобства пассажиров. Раньше автобус ходил довольно редко — примерно раз в 40-60 минут. Корректировка маршрута связана с обращениями жителей.
Автобус 27 ходит до станции МЦД «Фирсановская» по Центральному проспекту, улице Юности и Сосновой аллее. Добираться на нем до МЦД жителям 6 и 7 микрорайонов может быть удобней, чем ехать до Крюково.
В этом году маршрут 27 продлили — теперь автобусы ходят до Алабушевского кладбища.
В префектуре говорят, что новые маршруты «большой вместимости», но это обычные городские автобусы, не «гармошки». Большие они только по сравнению с микроавтобусами, которые ходили по 27 маршруты во время ремонта Фирсановского моста
