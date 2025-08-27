В официальном ответе на публикацию «Зеленоград.ру» руководство КПО «Нева» заявило, что обвинять комплекс в появлении вони на территории Зеленограда неправильно. По их словам, расстояние от объекта до Зеленограда составляет около 20 километров (на самом деле в два раза меньше), и в этом же районе есть другие промышленные предприятия, которые также могут быть источником неприятных выбросов.

На предприятии подчеркнули, что в июле установили оборудование для исследования состава биогаза, а в 2026 году планируется запуск постоянной системы активной дегазации. Руководство комплекса указывает, что все процессы сортировки и переработки отходов проходят в соответствии с действующими нормами, а результаты экологического мониторинга направляются в Росприроднадзор.

Вместе с тем, стало известно, что подмосковная прокуратура подала в суд на КПО «Нева». По результатам проверки, проведённой в мае-июне 2025 года были выявлены нарушения в работе мусорного полигона. В документе, полученном активистами инициативной группы, говорится о несоответствии очистных сооружений проектной документации и превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе на территории комплекса и на границе санитарно-защитной зоны.

Иск направлен в Солнечногорский городской суд. Кроме того, возбуждено административное дело, а срок для устранения нарушений установлен до 29 октября.

Жители ближайших к полигону районов регулярно жалуются на «запах помойки». В последнее время о таком же запахе стали периодически сообщать жители Зеленограда и Андреевки. Местные чиновники сначала отрицали проблему, потом — признали. В феврале вопрос взял на контроль глава Следственного комитета, а в марте на КПО начали использовать нейтрализатор неприятных запахов. Руководство «Невы» пыталось объяснить, что в запахе виноваты местные жители, не соблюдающие правила раздельного сбора мусора.