На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс 26.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Такая вывеска появилась на здании на Московском проспекте. Пока в помещении идёт ремонт, когда пункт откроется, неизвестно.

Раньше здесь магазин фейерверков и прокат велосипедов, но потом они закрылись. В декабре здание площадью 58 кв.м выставили на продажу. Здесь все удобства: городская канализация, водоснабжение, 250 кВт электричества, несколько входов.

Однако подойти к зданию пешком, не нарушая правила дорожного движения невозможно. Да и на машине подъехать можно разве что при движении в Москву, а парковка здесь всего на 2-3 машины — ведь здание проектировалось для машин ГАИ, которые с включенными мигалками могут ездить, как угодно, но не для обычных машин. Кроме того, здание мешает, загораживая обзор при развороте.

