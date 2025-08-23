Суд вынес приговор бывшему заместитель главы округа Константину Русову, начальнику отдела по обеспечению экологической безопасности администрации Денису Афиногентову и начальнику управления экологии и административно-технического надзора Семену Букрееву.

По данным следствия, Русов и Афиногентов собирались получить от генерального директора АО «Квант» 300 тысяч рублей за содействие в выдаче ордера на земляные работы при неполном пакете документов. Кроме того, чиновники обещали закрыть глаза на деятельность компании, которая наносила вред окружающей среде. План сорвался: правоохранительные органы пресекли их действия. По данным прокуратуры, ущерб от работы «Кванта» в 2021 году превысил 43 миллиона рублей.

Помимо этого, осенью 2022 года Русов и Букреев (на фото) получили от представителя ООО «Экосервис» 40 тысяч рублей за подписание актов приемки работ по контракту на вывоз и утилизацию отходов. Работы при этом фактически не проводились. Чиновники также договорились не проводить проверки по другому контракту с этой же компанией. Букреев представил фиктивный акт выполненных работ, из-за чего администрации округа был нанесен ущерб на 78 тысяч рублей.

Суд назначил Русову 10 лет колонии строгого режима, штраф 400 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе в течение шести лет. Букреев получил 7,5 лет лишения свободы и штраф 200 тысяч рублей. Афиногентов осужден на 5 лет колонии, сообщила прокуратура.

Приговор еще не вступил в законную силу — ожидается апелляция.