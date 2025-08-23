За коррупцию в сфере экологической безопасности осуждены чиновники Солнечногорского округа. Они получили от пяти до десяти лет 23.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Суд вынес приговор бывшему заместитель главы округа Константину Русову, начальнику отдела по обеспечению экологической безопасности администрации Денису Афиногентову и начальнику управления экологии и административно-технического надзора Семену Букрееву.

По данным следствия, Русов и Афиногентов собирались получить от генерального директора АО «Квант» 300 тысяч рублей за содействие в выдаче ордера на земляные работы при неполном пакете документов. Кроме того, чиновники обещали закрыть глаза на деятельность компании, которая наносила вред окружающей среде. План сорвался: правоохранительные органы пресекли их действия. По данным прокуратуры, ущерб от работы «Кванта» в 2021 году превысил 43 миллиона рублей.

Помимо этого, осенью 2022 года Русов и Букреев (на фото) получили от представителя ООО «Экосервис» 40 тысяч рублей за подписание актов приемки работ по контракту на вывоз и утилизацию отходов. Работы при этом фактически не проводились. Чиновники также договорились не проводить проверки по другому контракту с этой же компанией. Букреев представил фиктивный акт выполненных работ, из-за чего администрации округа был нанесен ущерб на 78 тысяч рублей.

Суд назначил Русову 10 лет колонии строгого режима, штраф 400 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе в течение шести лет. Букреев получил 7,5 лет лишения свободы и штраф 200 тысяч рублей. Афиногентов осужден на 5 лет колонии, сообщила прокуратура.

Приговор еще не вступил в законную силу — ожидается апелляция.

