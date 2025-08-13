Первый штраф за нарушение — от 1 до 5 тысяч рублей, повторное — расторжение договора. Продавцы оправдывались незнанием закона, болезнью или поломкой аппарата, иногда меняя версию на ходу. В одной точке кассового аппарата не оказалось вовсе: сначала продавец сказал, что он сломан, а при повторном визите с администратором — что «разрядился» и появится через полчаса.

Но есть исключения: во многих точках отказываются принимать оплату переводом. Например, продавец Лариса из павильона № 34 пояснила, что всегда выдаёт чеки, чтобы покупатель мог подтвердить покупку.

По реакции продавцов сразу видно, нарушают они правила или нет. Многие при вопросах о кассе, терминале и чеках заметно нервничают, хотя аппарат у них есть. Некоторые даже пытались запретить фотографировать таблички с номером телефона для перевода.

Читатели «Зеленоград.ру» спорят в комментариях о необходимости кассовых чеков на рынке: сторонники считают, что чек защищает права покупателя на возврат и обмен, фиксирует цену и обеспечивает налоговую прозрачность. Противники возражают: кассы повышают издержки и цены, душат малый бизнес, а возвраты возможны и без чека.

Как бы там ни было, проверки кассовой техники на рынке проходят каждую неделю, говорит администратор рынка. Если вам не выдали чек или сослались на неисправную кассу, можно обратиться в администрацию на втором этаже ТЦ «Авангард» — там обещают незамедлительно принять меры.