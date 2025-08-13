Шутка «Собянин дотянет метро до Питера» становится реальностью — на выставке «Та самая Москва» в Манеже показали перспективную карту метрополитена с линией высокоскоростной магистрали — она идет параллельно МЦД-3. Оператором перевозок на ВСМ будет дочерняя компания московского метрополитена.

На показанной карте обозначены перспективные продления МЦД в разные города — Тулу, Иваново, Кострому, Смоленск, Калугу. Но продление Ленинградского направления помечено как ВСМ Москва — Петербург. Правда, Питера на схеме всё-таки нет — после Зеленограда показано только направление в сторону Твери и Торжка. Похожую схему в прошлом году публиковал департамент транспорта — в качестве развития рельсового каркаса Москвы до 2030 года.

Москва выделит на строительство ВСМ более 34 миллиардов. «Важнейшая часть проекта — реконструкция четырех будущих вокзалов», отметил мэр. Имеются в виду четыре остановки поездов ВСМ в Москве: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Крюково. Впрочем, как говорит Собянин, ВСМ — это гигантская всероссийская стройка, и главным звеном здесь являются правительство РФ, Минтранс и РЖД.

Запустить высокоскоростную магистраль планируют в 2028 году. В Зеленограде пути ВСМ пройдут на месте существующей первой платформы — крайней со стороны нового города. Предстоит снос этой платформы, прокладка коммуникаций и путей, строительство вокзального комплекса с двумя платформами для поездов ВСМ и его интеграция с станцией МЦД Крюково. Доехать от Зеленограда до Питера можно будет за два часа — примерно столько же, сколько поезд МЦД-3 идёт сейчас от Зеленограда до Ипподрома.