Новые зоны платных парковок появятся на 11 зеленоградских улицах с 15 августа. Жители соседних домов могут получить право парковаться на них ночью бесплатно или за три тысячи рублей в год — круглосуточно. Это называется резидентное разрешение. Однако на попытки жителей некоторых домов, которые находятся рядом с новыми платными парковками, оформить такое разрешение, приходит отказ.

Причина — в принципе формирования списка домов, которые могут получить резидентное разрешение. Это не близость к платным парковкам, а только вхождение в перечень домов, попавших в «территорию платной парковки» — все такие дома перечислены в майском приказе департамента транспорта.

Поэтому «первая линия» вдоль улицы обычно попадает, а дворовые корпуса — нет. К примеру, корпус 405, стоящий под углом к Центральному проспекту попал в перечень, хотя половина подъездов находится на расстоянии 150 метров от платной парковки. А корпуса 403 или 454 не попали, хотя часть их подъездов находится на таком же расстоянии. Ещё пример: от корпуса 311 до парковки у площади Юности — 150 метров и он не получает резидентные разрешения, а жители дома 5 на площади Юности получают, хотя расстояние от их дома до парковки — такое же.

Люди ощущают это как глубокую несправедливость — неизвестный чиновник лишил их права, которое дали их соседям, хотя раньше они были равны.

Но бывают случаи, которые иначе как ошибкой объяснить нельзя. К примеру, в зону платной парковки не попали корпуса 401, 436 и 438, а корпуса 402, 435 и 439 попали — хотя это парные башни «Детского мира», «Дома быта» и «1000 мелочей». В чем между ними разница — необъяснимо. При этом резидентное разрешение получили «жители» нежилых корпусов 435А и 438А.

«Зеленоград.ру» направит запрос в департамент транспорта, чтобы обратить внимание на эту странность.

Проверить возможность получения резидентного разрешения просто: подайте заявку на сайте мэрии (ссылка в первом комментарии_ — система скажет «да» или «нет». Инициировать включение конкретного дома в существующую зону платной парковки можно пробовать обращением жителей в АМПП/Дептранс.

Вот список домов, жители которых, согласно приказу дептранса, могут оформить резидентное разрешение:

  • корпус 162 (вероятно, это ошибка, но жители этого дома могут попробовать ей воспользоваться), площадь Юности, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5
  • 301А, 301Б, 302А, 302Б, 309, 338А, 338Б
  • 701, 702, 703, 710
  • 834А, 834Б, 834В, 837, 839, 840, 841, 842
  • 402, 403, 405, 406, 407, 433, 435А, 435, 438А, 439, 440, 445, 454
  • 1401, 1407, 1408, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1462
  • 1501, 1504, 1506, 1507, 1509, 1512, 1517, 1518, 1519, 1557, 1562
  • 1601, 1602, 1605, 1606, 1619, 1621, 1620, 1622, 1623, 1624, 1624Б, 1625, 1626
  • 1801А, 1804А, 1804Б, 1804 Г, 1810, 1811, 1824, 1818, 1820, 1824
  • 1934, 1935, 1936, улицы Советская дом 6, Ленина,
  • 2004, 2014, 2018, 2019, 2022, 2026, 2024, 2027, 2028, 2032, 2033, 2038, 2039, 2040, 2042, 2044, 2048

