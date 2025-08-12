Новые зоны платных парковок появятся на 11 зеленоградских улицах с 15 августа. Жители соседних домов могут получить право парковаться на них ночью бесплатно или за три тысячи рублей в год — круглосуточно. Это называется резидентное разрешение. Однако на попытки жителей некоторых домов, которые находятся рядом с новыми платными парковками, оформить такое разрешение, приходит отказ.

Причина — в принципе формирования списка домов, которые могут получить резидентное разрешение. Это не близость к платным парковкам, а только вхождение в перечень домов, попавших в «территорию платной парковки» — все такие дома перечислены в майском приказе департамента транспорта.

Поэтому «первая линия» вдоль улицы обычно попадает, а дворовые корпуса — нет. К примеру, корпус 405, стоящий под углом к Центральному проспекту попал в перечень, хотя половина подъездов находится на расстоянии 150 метров от платной парковки. А корпуса 403 или 454 не попали, хотя часть их подъездов находится на таком же расстоянии. Ещё пример: от корпуса 311 до парковки у площади Юности — 150 метров и он не получает резидентные разрешения, а жители дома 5 на площади Юности получают, хотя расстояние от их дома до парковки — такое же.

Люди ощущают это как глубокую несправедливость — неизвестный чиновник лишил их права, которое дали их соседям, хотя раньше они были равны.

Но бывают случаи, которые иначе как ошибкой объяснить нельзя. К примеру, в зону платной парковки не попали корпуса 401, 436 и 438, а корпуса 402, 435 и 439 попали — хотя это парные башни «Детского мира», «Дома быта» и «1000 мелочей». В чем между ними разница — необъяснимо. При этом резидентное разрешение получили «жители» нежилых корпусов 435А и 438А.

«Зеленоград.ру» направит запрос в департамент транспорта, чтобы обратить внимание на эту странность.

Проверить возможность получения резидентного разрешения просто: подайте заявку на сайте мэрии (ссылка в первом комментарии_ — система скажет «да» или «нет». Инициировать включение конкретного дома в существующую зону платной парковки можно пробовать обращением жителей в АМПП/Дептранс.

Вот список домов, жители которых, согласно приказу дептранса, могут оформить резидентное разрешение: