ДТП произошло 6 августа возле корпуса 812. Водитель арендованного самоката ехал по правой стороне дороги, помешал движению машин и выехал на тротуар, где сбил пешехода. Пострадавшую, 79-летнюю жительницу Зеленограда, доставила в больницу «Скорая помощь».

Нарушитель скрылся — сейчас его личность устанавливают. Известен номер самоката: НК306В.

При известном номере самоката и времени происшествия легко отследить аккаунт пользователя, который его арендовал. Как именно полиция узнала номер — сообщила пострадавшая, через камеры наблюдения или другим способом — не уточняется.

Это не первый случай, когда нарушителей ищут по номеру самоката. В начале августа в 4-м микрорайоне водитель самоката с номером НК244К сбил 73-х летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Удалось ли найти его по номеру самоката, пока неизвестно — спросим в полиции.

