У бирюзовой акары, возрастом примерно 5-7 лет, стало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией, появился риск разрыва опухоли.

Команда зеленоградской ветклиники решила попытаться помочь: специалист УЗИ Татьяна Барагина диагностировала кисту — пузырёк с жидкостью и примесью крови. Хирург Надежда Кузина сделала пункцию и удалила содержимое кисты.