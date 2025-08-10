У бирюзовой акары, возрастом примерно 5-7 лет, стало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией, появился риск разрыва опухоли.
Команда зеленоградской ветклиники решила попытаться помочь: специалист УЗИ Татьяна Барагина диагностировала кисту — пузырёк с жидкостью и примесью крови. Хирург Надежда Кузина сделала пункцию и удалила содержимое кисты.
Подобных процедур в клинике ещё не делали, но эксперимент прошёл успешно: рыба снова нормально плавает и стала активной. Она останется под наблюдением, так как не исключён патологический процесс и повторное образование жидкости в кисте.
Акара — яркая тропическая рыба из Южной Америки, популярная в аквариумах за ум, выразительное поведение и красивые переливы чешуи. При хороших условиях акары живут в неволе до 12 лет.