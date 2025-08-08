Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки 08.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Горожане жалуются: на рынке принимают только онлайн-переводы и как доказать без чека, что был куплен некачественный товар, непонятно.

У всех арендаторов на рынке установлены кассовые аппараты — так считает курирующий торговлю заместитель префекта Василий Харпак. Если продавец отказывается выдать чек, надо обратиться в администрацию рынка — там обязательно отреагируют и примут меры, вплоть до расторжения договора аренды с конкретным нарушителем, сказал Харпак.

Действительно, льготу по кассовым аппаратам для продавцов на рынке сильно урезали: с 1 марта сократился перечень лиц, которые могут не использовать кассу при расчетах на рынках и ярмарках. Сейчас от этой обязанности освобождены только организации и ИП на едином сельхозналоге, у которых на рынке не больше трех торговых мест, а общая занимаемая площадь (включая места для хранения товаров) не превышает 15 кв. м. Для остальных предпринимателей на рынках и ярмарках применение кассы с 1 марта стало обязательным.

Кроме того, арендаторы теперь теперь обязаны предоставлять копию карточки регистрации кассы в момент заключения договора аренды, а компании, управляющие рынками, обязаны проверить наличие кассы и проверять наличие зарегистрированных кассовых аппаратов у всех торговых точек, рассказали в налоговой службе.

Возможно, кассовые аппараты у торговцев на зеленоградском рынке есть, но их стараются не показывать. Возможно, чек дадут, если настоятельно попросить, пригрозив жалобой в администрацию рынка.

