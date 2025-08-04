Дошкольное отделение «Серебряные Росы» при Андреевской школе рассчитано на десять групп.
В трехэтажном здании круглой формы площадью три тыcячи кв. м разместили игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты врача и логопеда, столовую, кружковые, административные и технические помещения. На территории установили теневые навесы, игровые и спортивные комплексы.
Круглое в плане здание выбрали за компактность — земельный участок находится в окружении жилых домов и такое решение обеспечивает беспрепятственную инсоляцию групповых в максимально компактном пятне застройки. Кроме того, остекленный внутренний фасад внутреннего двора позволил продлить инсоляцию помещения групповых с утренних часов до второй половины дня.
Козырек первого этажа решен в виде балкона опоясывающего здание, выход на который возможен из фойе второго этажа. Композиционным центром стало двухсветное помещение музыкального зала открытое для обзора из хорошо освещенной галереи за счет применения частично прозрачных перегородок.
Сад строило местное предприятие «Стеклопластик». От момента начала строительства до открытия прошло целых пять лет.