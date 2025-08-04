Козырек первого этажа решен в виде балкона опоясывающего здание, выход на который возможен из фойе второго этажа. Композиционным центром стало двухсветное помещение музыкального зала открытое для обзора из хорошо освещенной галереи за счет применения частично прозрачных перегородок.

Сад строило местное предприятие «Стеклопластик». От момента начала строительства до открытия прошло целых пять лет.