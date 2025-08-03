По словам гендиректора компании Виталия Воронина, он обеспечивает достаточную вычислительную мощность для стабильного полета дрона и обработки сигналов. Также устройства совместимы с популярными настройками и оборудованием для FPV (first person view) полетов, в ходе которых оператор видит изображение с камеры так, как будто находится в кабине беспилотника.