Среди ключевых изделий компании «Индустриальный компонент» — полетные контроллеры для дронов и серверные материнские платы. На промышленных площадях в «Алабушево» будет производиться до тысячи полетных контроллеров за смену и до 500 серверных материнских плат в месяц, сообщили в мэрии.
Полетные контролеры используются в квадрокоптерах, предназначенных для развлекательных и образовательных целей, профессиональной аэросъемки, инспектирования объектов инфраструктуры, а также для использования в сельском хозяйстве и при осуществлении поисково-спасательных операций.
По словам гендиректора компании Виталия Воронина, он обеспечивает достаточную вычислительную мощность для стабильного полета дрона и обработки сигналов. Также устройства совместимы с популярными настройками и оборудованием для FPV (first person view) полетов, в ходе которых оператор видит изображение с камеры так, как будто находится в кабине беспилотника.
Другим продуктом предприятия являются материнские платы, предназначенные для использования в высокопроизводительном серверном и телекоммуникационном оборудовании.
Кроме льгот Особой экономической зоны, российские производители беспилотных летательных аппаратов получили освобождение от НДС при реализации гражданских дронов массой от 0,15 до 30 кг — президент в четверг подписал этот законопроект.