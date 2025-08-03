«Кто-нибудь ощущает противный запах в 15 районе? Воняет помойкой», «Опять какой-то запах в воздухе? Кто-нибудь знает откуда он?», «Появился мерзкий запах типа сероводорода», «Так воняет, что невозможно спать» — подобные жалобы в воскресенье ночью приходили почти со всего города: от 4-го до 22-го микрорайона: в новом городе сильнее, в старом — слабее.

Точный источник запаха неизвестен, но горожане, бывающие рядом с комплексом по переработке отходов КПО «Нева» (на фото) уверенно говорили — это такой же запах: «его ни с чем не спутать».

«Я в Зеленограде сегодня почувствовала „Неву“. Пока еще очень слабый запах, но я его уже уловила. И муж тоже сказал, что тоже чувствует. Я сначала не поверила: уже и в Зеленоград добрался „невский воздух“», — написала Алена к группе «КПО Нева воняет».

Возможно, в эту ночь ветер дул в сторону Зеленограда, поэтому запах ощущался сильней. Впрочем, станции контроля воздуха в Андреевке и 16-м микрорайоне превышений по сероводороду не зафиксировали. Впрочем,

Жалобы из Зеленограда поступали и раньше. Московский департамент природопользования перенаправил их коллегам в область, но при этом тоже отметил, что «максимальные разовые концентрации загрязняющий веществ не превышали нормативов» и обещали «продолжать исследования».

В Московской области чиновников заставили признать проблему — сначала они отрицали вонь, потом признали её, с проблемой обещали разобраться в Следственном комитете, но пока никто не помог.

Если вы почувствуете неприятный запах в воздухе, сообщите в круглосуточную справочную мэрии по телефону +7-495-777-77-77, а также в дежурную службу областного учреждения «Мособлэкомониторинг» по телефону +7-498-602-20-74. Не надейтесь, что позвонит ваш сосед — сделайте это сами: чем больше будет обращений, тем больше вероятность, что на проблему обратят внимание.