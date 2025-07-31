Уборку подъездов выделят в коммунальных платежках отдельной строкой. Как рассчитают её стоимость, не объясняют 31.07.2025 ZELENOGRAD.RU

С августа в едином платёжном документе (ЕПД) будет новая строка «уборка общедомовых помещений». Раньше эта услуга была спрятана в общем разделе «содержание и ремонт». Коммунальщики говорят, что это повысит прозрачность расходов на уборку.

О выделении уборки отдельной строкой сообщил «Жилищник» — без подробностей, просто проинформировал. Общедомовые помещения — это холл подъезда, лестница, лестничные площадки, коридоры, лифт, мусоропровод, чердак, крыша, входная группа (вход в подъезд), подвал, подземные парковки (если есть), нежилые помещения, используемые жильцами — например, консьержная или колясочная.

Периодичность уборки в подъездах прописана в постановлении мэрии. В перечень работ, среди прочего, входит:

  • ежедневно: влажная уборка двух первых этажей, мытьё пола в лифте, очистка мусоропровода
  • раз в неделю: влажное подметание лестничных клеток и маршей выше второго этажа
  • раз в месяц: мытье лестничных клеток и маршей на всех этажах
  • раз в год: влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, мытье окон. Графики уборки должны висеть в каждом подъезде.

В связи с чем плата за уборку теперь прописана в ЕПД отдельно, мэрия и коммунальщики не уточняют. Говорят лишь о прозрачности — теперь можно оценить, в какую сумму каждой квартире обходится уборщик или уборщица в подъезде. Это хорошо, но что делать с этой информацией, непонятно — неизвестно, как рассчитывается стоимость уборки. Можно предположить, что она складывается из ряда факторов: площади уборки, затрат на инвентарь и моющие средства, зарплаты уборщика. Можно ли сделать перерасчет, если убираются плохо и редко, — тоже вопрос.

Жаловаться на плохую уборку можно и сейчас — на портал «Наш город» или в Мосжилинспекцию.

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