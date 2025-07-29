Теперь здесь продают лисички. Цена вопроса — 500 рублей за пластиковый контейнер. По словам продавца, в нем около 800 грамм, правда, проверить это нельзя. Для сравнения, во «Вкусвиле» лисички сейчас стоят 365 рублей за 250 грамм, то есть в два раза дороже.

Сезон грибов начался недавно, поэтому, вероятно, торговцев в переходе станет ещё больше. Пока, чаще всего, встречаются разные видов цветочных букетов.

Торговля в переходе запрещена, но это не останавливает продавцов. Городская администрация годами не может побороть эту проблему. Последняя попытка — предложить торговцам бесплатные места в ярмарках в 3-м и 16-м микрорайонах — вероятно, не увенчалась успехов. Это и понятно — в переходе постоянный поток потенциальных покупателей, а ярмарочные павильоны пустуют.

В переходе торгуют и бабушки, вырастившие цветы, овощи и зелень на своих грядках, и перекупщики. Но правила для всех одни.