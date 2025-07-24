Теперь на зарядных станциях, работающих под брендом «Энергия Москвы», водителям придётся платить по среднерыночному тарифу — от 15 до 20 рублей за 1 кВт. При такой цене полная зарядка Tesla Model 3 обойдется примерно 1500 рублей.

В мэрии объясняют это необходимостью развития инфраструктуры: по новому плану в столице будут устанавливать до 500 зарядных станций ежегодно. Прежде станции «Энергия Москвы» оставались бесплатными, но их количество и темпы установки были ограничены.

Другие льготы для владельцев электромобилей в Москве пока сохраняются. Среди них — бесплатная парковка в любом районе Москвы, освобождение от уплаты транспортного налога, возможность бесплатно получить спецномера и стикер «Электромобиль».

В Зеленограде пока действуют две зарядные станции «Энергии Москвы» — в промзоне «Алабушево», к 2030 году планируют установить 41 станцию (список здесь). Ускорится ли процесс установки в связи с вводом оплаты зарядки, неизвестно