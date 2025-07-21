При взрывах основная угроза — ударная волна и осколки стекла. В крупных терактах до 80% всех ранений приходится именно на стекло. Такие же повреждения мы видели в Зеленограде после сегодняшней ночной атаки.

Надежнее всего во время атаки беспилотников отойти от окна на несколько метров, но это не всегда возможно. Однако правильная подготовка окна к атаке может кратно снизить риск тяжелых последствий.

Поможет ли скотч крест-накрест: некоторые жители Зеленограда уже наклеила на окна кресты из скотча (на фото). Это лучше, чем ничего, но всё же: мнение «наклею крест?накрест скотч — и порядок» — распространенное заблуждение. Скотч удержит лишь крупные осколки, но не предотвратит разлет мелких и не удержит стекло в раме.

Поможет ли открытое окно: инструкции в странах, где регулярно идут ракетные обстрелы, однозначны: закрыть и плотно запереть, уйти вглубь комнаты или за капитальную стену. При полностью открытой створке ударная волна действительно не разобьет стекло, но свободно пройдет внутрь и превратит мебель, карнизы и другие предметы в комнате в мелкие «снаряды»

Что можно сделать сразу

обтяните всё стекло плотной полиэтиленовой или стрейч-плёнкой, заводя её на раму на 2-3 см, и проклейте сверху канцелярским скотчем — это удержит осколки

если рама старая, вкрутите саморезы с шайбами каждые 15 см по периметру, чтобы распределить нагрузку и предотвратить выбивание створки

повесьте плотные шторы и закрепите низ скотчем — такая «ловушка» удержит осколки даже в случае прорыва плёнки

для дополнительной защиты можно поставить канистры с водой на подоконник — они немного смягчают ударную волну

хорошо работает и простой экран: шкаф, матрас или другая плотная мебель у наружной стены перехватят осколки при выбитом стекле

Что можно сделать в течение одной-двух недель

Базовая мера — это антиосколочная самоклеющаяся бронеплёнка. Мы нашли её на маркетплейсах примерно по 700 рублей за кв.метр. Плёнку нужно брать толщиной от 100 до 200 микрон: более тонкие варианты почти не работают, а более толстые уже сложно наклеить самостоятельно.

Важно правильно её закрепить: край должен заходить под штапик, а сверху зафиксирован силиконовым герметиком. Если этого не сделать, вся плёнка при ударе может вылететь из рамы целым «зеркалом».

Профессиональная защита

если вы планируете замену окон или делаете капитальный ремонт, то можно пойти дальше — поставить ламинированный стеклопакет. По минимальному стандарту безопасности (NPSA) внешнее стекло должно быть не менее 6 мм закалённого, внутреннее — не менее 6,8 мм ламината, и оба стекла должны заходить в раму минимум на 30 мм.

ещё один вариант усиления — специальные сетчатые шторы (так называемые bomb-blast занавески). В сочетании с плёнкой они по результатам испытаний могут удержать до 95% осколков от взрыва за пределами помещения, но мы не нашли их в продаже.

Источники этих рекомендаций: материалы профильных организаций по взрывозащите и гражданской обороне. Это в первую очередь британская NPSA — у них свежие инструкции по противоосколочному остеклению и креплению рам. Израильское Командование тыла даёт чёткие указания для гражданских на случай обстрелов — от закрытых окон до поведения в помещении. Американские FEMA и Минобороны описывают, как укреплять здания и оценивать стойкость стеклопакетов при взрывах, а также ряд организаций, которые оценивают оконные системы на прочность