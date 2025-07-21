При взрывах основная угроза — ударная волна и осколки стекла. В крупных терактах до 80% всех ранений приходится именно на стекло. Такие же повреждения мы видели в Зеленограде после сегодняшней ночной атаки.
Надежнее всего во время атаки беспилотников отойти от окна на несколько метров, но это не всегда возможно. Однако правильная подготовка окна к атаке может кратно снизить риск тяжелых последствий.
Поможет ли скотч крест-накрест: некоторые жители Зеленограда уже наклеила на окна кресты из скотча (на фото). Это лучше, чем ничего, но всё же: мнение «наклею крест?накрест скотч — и порядок» — распространенное заблуждение. Скотч удержит лишь крупные осколки, но не предотвратит разлет мелких и не удержит стекло в раме.
Поможет ли открытое окно: инструкции в странах, где регулярно идут ракетные обстрелы, однозначны: закрыть и плотно запереть, уйти вглубь комнаты или за капитальную стену. При полностью открытой створке ударная волна действительно не разобьет стекло, но свободно пройдет внутрь и превратит мебель, карнизы и другие предметы в комнате в мелкие «снаряды»
Что можно сделать сразу
- обтяните всё стекло плотной полиэтиленовой или стрейч-плёнкой, заводя её на раму на 2-3 см, и проклейте сверху канцелярским скотчем — это удержит осколки
- если рама старая, вкрутите саморезы с шайбами каждые 15 см по периметру, чтобы распределить нагрузку и предотвратить выбивание створки
- повесьте плотные шторы и закрепите низ скотчем — такая «ловушка» удержит осколки даже в случае прорыва плёнки
- для дополнительной защиты можно поставить канистры с водой на подоконник — они немного смягчают ударную волну
- хорошо работает и простой экран: шкаф, матрас или другая плотная мебель у наружной стены перехватят осколки при выбитом стекле
Что можно сделать в течение одной-двух недель
Базовая мера — это антиосколочная самоклеющаяся бронеплёнка. Мы нашли её на маркетплейсах примерно по 700 рублей за кв.метр. Плёнку нужно брать толщиной от 100 до 200 микрон: более тонкие варианты почти не работают, а более толстые уже сложно наклеить самостоятельно.
Важно правильно её закрепить: край должен заходить под штапик, а сверху зафиксирован силиконовым герметиком. Если этого не сделать, вся плёнка при ударе может вылететь из рамы целым «зеркалом».
Профессиональная защита
- если вы планируете замену окон или делаете капитальный ремонт, то можно пойти дальше — поставить ламинированный стеклопакет. По минимальному стандарту безопасности (NPSA) внешнее стекло должно быть не менее 6 мм закалённого, внутреннее — не менее 6,8 мм ламината, и оба стекла должны заходить в раму минимум на 30 мм.
- ещё один вариант усиления — специальные сетчатые шторы (так называемые bomb-blast занавески). В сочетании с плёнкой они по результатам испытаний могут удержать до 95% осколков от взрыва за пределами помещения, но мы не нашли их в продаже.
Источники этих рекомендаций: материалы профильных организаций по взрывозащите и гражданской обороне. Это в первую очередь британская NPSA — у них свежие инструкции по противоосколочному остеклению и креплению рам. Израильское Командование тыла даёт чёткие указания для гражданских на случай обстрелов — от закрытых окон до поведения в помещении. Американские FEMA и Минобороны описывают, как укреплять здания и оценивать стойкость стеклопакетов при взрывах, а также ряд организаций, которые оценивают оконные системы на прочность