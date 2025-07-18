Согласно последним результатам лабораторных исследований вода в Школьном озере и Черном озере не соответствует требованиям по микробиологическим показателям, сообщили в Роспотребнадзоре и не рекомендовали там купаться. При этом использовать пляжи, спортивные и детские площадки возле этих водоемов по-прежнему можно.
Повторные пробы воды уже взяты — ограничение на купание снимут, когда состояние воды придёт в норму: обычно это занимает около недели.
Впрочем, запреты мало на кого действуют: спасатели предупреждают, но при жаркой погоде купающихся очень много — ответственность всё-таки на самих горожанах.«У людей стадное чувство, один заходит, за ним идут все остальные. Мы делаем замечания, но это бесполезно», — рассказали спасатели корреспонденту «Зеленоград.ру» и добавили, что для безопасности нужно хотя бы не окунаться с головой и избегать попадания воды в организм.
Пляж на городском пруду пока на ремонте — открыть его обещают к 20 августа.
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