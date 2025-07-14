«В малых водоемах из-за жаркой погоды бурно разрастается водная растительность, загнивает, в воде из-за этого начинает ощущаться недостаток кислорода. Поэтому рыба и гибнет. Но природа свое возьмет — флора и фауна московских прудов восстановится», — объясняли в Росрыболовстве после аналогичного случая на Школьном озере несколько лет назад.

При этом пруд Быково болото в прошлом году чистили от ила и водорослей — провели его полную реабилитацию. А сейчас горожане отмечают, что водорослей будто стало даже больше.

Работы по очистке последовательно проводят на всех зеленоградских водоемах: Городском пруду, Быковом болоте, Школьном озере. В этом году чистят Дунькин пруд в 12-м микрорайоне. Рыбу из него выловили и перевезли как раз в пруд 1-го микрорайона.

Новости 1-го микрорайона