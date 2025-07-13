С 19 июля электрички в область не будут останавливаться на станции Левобережная — отменена посадка/высадка пассажиров на одной из платформ станции в область.
Как теперь ездить:
- проезжайте до станции Химки, переходите на платформу в обратную сторону — к поездам до Левобережной.
- чтобы отправиться с Левобережной в направлении Крюково проезжайте до Ховрино и — переходите на платформу к поездам в направлении Крюково
- на автобусе: между станциями Химки и Левобережная курсирует маршрутный автобус №5, между станциями Ховрино и Левобережная курсирует маршрутный автобус №344
Для бесплатной пересадки на Ховрино и Химки:
- Карты «Тройка», банковские карты, абонементные билеты и социальные карты прикладывайте к турникетам на вход и выход
- С разовым проездным документом обращайтесь к контролерам у турникетов.
Левобережную закрывают для её обновления и строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. Здесь будут прокладывать новые пути и переносить существующие. Без закрытия станции этого сделать нельзя, говорили в РЖД. Реконструкция, по планам, займёт полтора года.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Институт интегральной электроники НИУ МИЭТ: как готовят специалистов, которые сегодня как никогда нужны отрасли Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости