С 19 июля электрички в область не будут останавливаться на станции Левобережная — отменена посадка/высадка пассажиров на одной из платформ станции в область.

Как теперь ездить:

проезжайте до станции Химки, переходите на платформу в обратную сторону — к поездам до Левобережной.

чтобы отправиться с Левобережной в направлении Крюково проезжайте до Ховрино и — переходите на платформу к поездам в направлении Крюково

на автобусе: между станциями Химки и Левобережная курсирует маршрутный автобус №5, между станциями Ховрино и Левобережная курсирует маршрутный автобус №344

Для бесплатной пересадки на Ховрино и Химки:

Карты «Тройка», банковские карты, абонементные билеты и социальные карты прикладывайте к турникетам на вход и выход

С разовым проездным документом обращайтесь к контролерам у турникетов.

Левобережную закрывают для её обновления и строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. Здесь будут прокладывать новые пути и переносить существующие. Без закрытия станции этого сделать нельзя, говорили в РЖД. Реконструкция, по планам, займёт полтора года.