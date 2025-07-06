После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора 06.07.2025 ZELENOGRAD.RU

После замены прибора учета зеленоградская семья из трех человек в небольшой двушке увидела резко увеличившиеся показания — при том, что электричества больше потреблять не стала и вообще постоянно его экономит. За месяц вместо обычных 120-150 киловатт этот инновационный прибор насчитал почти 400. Доказательства его неправильной работы возложили на жителей — экспертиза за их счет.

Трехтарифный счетчик «Нартис» Мосэнергосбыт поставил для квартиры в корпусе 919. Когда через месяц пришло время снять показания, люди оказались в шоке от увиденного. «До этого у нас тоже стоял трехтарифный счетчик. В течение многих лет расход электричества составлял около 120-150 кВт в месяц, — рассказала „Зеленоград.ру“ хозяйка квартиры. — При включённых кондиционерах летом могло доходить до 200 кВт. Платили мы за электричество, соответственно, от 800 до 1500 рублей. 22 июня сняли первые показания — 370 кВт! Откуда? Причем это резкое увеличение произошло за счет периода полупика и ночи. Стали регулярно следить за счетчиком — за неделю насчитал 100 кВт! При этом у нас все лампы энергосберегающие, энергоэффективный холодильник А+++, кондиционеры в этом году не включали, стиральная машина работает раз в неделю. Нас практически не бывает дома: уходим в 6 утра, приезжаем в 8 вечера, ложимся спать в 22:00».

Первым делом люди позвонили в Мосэнергосбыт. Там ответили, что новые счетчики учитывают «даже расход на выключенные приборы» (что это значит?). Но можно заказать независимую экспертизу прибора за свой счет. Заявку закрыли с рекомендацией обратиться в «Ростеcт». Там сказали, что выездные проверки не проводят, прибор надо снять и привезти к ним. Как выяснилось, найти организацию, которая делает поверку таких электросчетчиков, сложно — нет аккредитаций, мало кто работает с физическими лицами, не выезжают. Из пяти обзвоненных компаний отказали все пять. Есть еще вариант проверки исправности прибора — поставить контрольный счетчик. Но это опять-таки можно сделать только через Мосэнегосбыт. Почему-то это невозможно сделать через личный кабинет и колл-центр организации — надо долго общаться с роботом, слушать музыку в ожидании оператора, который в итоге отключается.

Электрика удалось вызвать из «Жилищника». Тот сказал, что счетчик установлен правильно, посторонних подключений тоже не нашёл. В чём дело, не знает.

«До этой замены у нас был индукционный новый счетчик „Меркурий“ , — говорит собственница квартиры. — Мы его ставили за свой счет, чтобы перейти на трехтарифный учет. Работал нормально, до первой поверки оставалось еще 4 года. Зачем его нужно было снимать и менять на неисправный, не понимаю. Теперь слёзы и нервный срыв: в неделю накручивает от 60 до 96 киловатт. А нас вообще дома нет».

В других квартирах в этом подъезде счетчики работают нормально — у соседей от 80 до 150 кВт в месяц. Почему взбесился конкретно этот прибор — из-за заводского брака, неправильного подключения, неправильной настройки — непонятно. Монополист не может или не хочет решить проблему: ставит приборы учета без согласия жильцов, потом посылает их делать экспертизу за свой счет — тратить деньги, нервы, время. При этом предупреждает, что «самостоятельный демонтаж электросчётчика недопустим».

Судя по отзывам потребителей, это нередкая проблема. «Мосэнергосбыт» объясняет рост потребления высокой точностью новых приборов: у него класс точности 1 и он считает точней прежнего прибора. Кроме того, старые индукционные занижали показания из-за механического износа (подшипник со временем изнашивался и начинал подтормаживать вращение диска). То есть это не новый прибор передаёт завышенные показания, а старый передавал заниженные.
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Метки:
электричество, мосэнергосбыт
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