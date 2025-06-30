С 28 июня маршрут автобуса №16 изменился, конечная остановка теперь — «Зелёный парк» в 22-м микрорайоне, но после неё автобус просто продолжает ехать через остановки «Кутузовская слобода» и дальше до остановки «Корпус 1420». Обратно на улицу Радио он не возвращается.

Пассажиры недоумевают: объявление остановки «Зеленый парк» как конечной сбивает с толку. «Зачем говорить, что она конечная, если автобус там стоит около минуты? Это путает», — считает Ксения.

За несколько часов на «Зелёном парке» почти никто не выходил, а среди ожидающих было 1-2 человека, рассказал корреспондент «Зеленоград.ру».

"Мне удобно, что продлили маршрут, но автобус катается почти пустой. Тут рядом остановка «Овражная улица» — можно дойти. Понимаю, что тем, кто рядом или ходит в поликлинику, это удобно. Но надо и автобусов тогда больше", — считает житель 22-го микрорайона.

Надо больше автобусов на маршруте — ключевая претензия к изменениям. Жители 14-го и 23-го микрорайонов отмечают: автобус стали ждать дольше — в среднем на 10 минут.

«Из 14-го особо ни на чем не уедешь — только автобусы 16 и 16К. Они и так редко ходят, а теперь ждать ещё дольше», — рассказали пенсионерки из 14-го.

«Можно было изменить маршрут 28 автобуса, чтобы он заезжал в 22-й микрорайон. Хорошо, что добавили остановку, но жаль, что не на том маршруте», — считает Зоя из 14-го.

В 23-м микрорайоне есть альтернативы — автобусы 400К, 400 Т, 32К, 164К и другие, но они часто переполнены.

«Я езжу на 16-м, редко на 400 Т — там всегда куча людей. Другие маршруты неудобны из-за переполненности. Поэтому плохо, что на 16-м ввели новую остановку», — говорит Александр из 23-го микрорайона.

Мнения о нововведении разделились. Одним стало удобнее, другим — нет. Но всех объединяет недовольство: автобуса приходится ждать слишком долго. Спросим «Мосгортранс», планируют ли увеличить число автобусов на маршруте №16.