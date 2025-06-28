Заведение работает ежедневно с 7:00 до 21:00. Покупателей много: по доступным ценам можно купить выпечку, пирожные, сытные круассаны или сэндвичи вместе с горячим напитком на ланч за 250 рублей. В ассортименте также кофе, чай, лимонады, молочные коктейли, компоты, соки.

Есть постоянные скидки: 50% на вчерашнюю выпечку до 12:00, 30% на всю выпечку в последний час работы, 10% на кофе, листовой чай и какао в свою кружку.

Новшество этой пекарни — открытая кухня: через стекло можно увидеть, как повара пекут булочки и делают десерты.

Это уже шестая пекарня зеленоградской сети. Другие пекарни «Дон Батона» расположены в корпусах 436, 1456, 1106, на Новокрюковской, 7 и в Менделеево на Пионерской 3А