Чайку, запутавшуюся в проводах, сообща спасли жители 6-го микрорайона 27.06.2025 ZELENOGRAD.RU

«Возле 618 корпуса запуталась чайка в проводах. Висит на одном крыле. Пытается вырваться, очень сильно кричит. Провода постоянно дёргаются. Какую службу нужно вызвать чтобы снять птицу?» — написала местная жительница в районном телеграм-чате

Ей посоветовали обратиться в МЧС или «Жилищник». Но службы не откликнулись на запрос: никто так и не приехал. В результате птицу спасли собственными силами.

Мы поговорили с Татьяной, местной жительницей, организовавшей спасение. Она рассказала, как все было.

«Я вышла гулять с собакой и увидела это. Чайка висела на кончике крылышка около 3-го подъезда 618 корпуса — большая, здоровая красивая птица. Я была потрясена — животное кричит, бьется, а люди спокойно проходят мимо.

Сначала мы думали, что она в проводах запуталась, но потом поняли, что это не так. Там была длинная прозрачная леска, зацепившаяся за верхушку дерева — наверное, кто-то пускал шары или воздушного змея.

Чайка никогда бы сама не распуталась. Она висела высоко, метрах в пяти. Мне стало жалко ее, и я попросила мужчин во дворе мне помочь. Мы нашли веревку, и стали пытаться перекинуть ее через леску, чтобы подтянуть ниже — но леска резала веревку, как нож масло. Тогда кто-то из мужчин принес из машины буксировочный трос.

Мы возились часа три, но в итоге получилось чайку снять. Я думала, что она сломала крыло — но нет. Она на нас сначала шипела, потом побежала по земле и взлетела", — рассказала она.

Не все разделяют позицию Татьяны. Некоторые считают что чайки вредят городу — мешают спать своими криками, атакуют других птиц. Однако администрация отказалась от попыток регулировать их численность. После сообщений о том, что чайки захватили домик для лебедей на пруду в 1-м микрорайоне, местные жители говорили, что готовы самостоятельно разорять чаячьи гнезда. При этом зоозащитники считают, что эти меры излишни: у чаек есть свои функции в экосистеме города.

Новости 6-го микрорайона

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