В июне с карт Москвы и области исчезли некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

Например, в соседних Химках скрыли конструкторское бюро «Факел», «НПО Лавочкина» и «Энергомаш». А в Москве — здание концерна РТИ и машиностроительного завода «Авангард» возле Ленинградского проспекта. На самой карте — белое пятно, а на спутниковом снимке — размытое изображение.

При этом в Зеленограде таких скрытых объектов мы не нашли — на картах отображаются здания во всех промзонах.

Практика прятать важные объекты на картах началась в прошлом году — тогда на картах размыли некоторые аэродромы. В самом «Яндексе» это объясняли, в частности, «требованиями регуляторов или свойствами данных поставщиков [карт]».

При этом на картах «Гугла» и других сервисов всё по-прежнему прекрасно видно. Да и на панорамах Яндекса секретные здания остались.

У многих горожан это решение вызывает недоумение: сам факт скрытия показывает, что в этом месте находится важный объект, а доступность его изображения на других сервисах нивелирует возможный эффект.

И наконец — если это решение действительно должно обезопасить горожан от атак дронов — почему Зеленоград оставили без защиты?