«Стобалльники по математике — птицы редкие». Зеленоградский репетитор рассказал о секретах подготовки к ЕГЭ 27.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Евгений Должкевич готовит к экзаменам по математике уже много лет. Он считает, что результат ЕГЭ складывается из большого количества факторов и не на все из них может повлиять школа: например, скорость усвоения информации, способность к концентрации или самооценка ребенка.

«Слишком много факторов, чтобы ожидать от школы конкретного результата. Ко мне приходят заниматься ученики из одного класса одной школы — и все разные. Если школьнику отбили интерес к предмету или у него конфликт с учителем, то задача усложняется еще и психологическим фактором», — считает Должкевич.

Евгений уверен, что итоговый балл зависит от амбиций ученика, а не от желания родителя или репетитора. При этом, по его опыту подготовиться за год с низкого уровня до 70-80 баллов на экзамене реально. А вот чтобы получить больше 80 баллов, обычно приходится заниматься от двух лет — и начинать с 9-10 класса.

Несмотря на то, что в этом году было много жалоб на сложность экзамена, Евгений считает, что задания были решаемыми. По его опыту, ученики часто теряют баллы из-за невнимательности и неправильного оформления:

«На что-то просто не хватает времени. Сто баллов — это не только все правильно решить, но и аккуратно оформить на бланках. Есть ограничение по времени в 235 минут. Добавьте к этому стресс, жару, подростковый организм. Из-за этого стобалльники по математике — птицы редкие».

Должкевич утверждает, что средняя стоимость курсов ЕГЭ за последние пять лет выросла не сильно. По его словам, сейчас в Зеленограде их можно найти по цене 700-1000 рублей за 60 минут. А вот средние цены на индивидуальные занятия с репетитором выросли примерно в два раза по сравнению с 2020 годом: с 1500—2500 рублей до 2500-5000 рублей.

«По опросу родителей, расходы на репетиторов доходят до 500 000 рублей в год. Однако, если это помогает поступить на бюджет, это все еще выгодная сделка», — резюмирует Евгений.

А вы или ваши дети пользовались услугами репетиторов для сдачи ЕГЭ? Поделитесь своим опытом в комментариях!

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