Идея возникла давно — уже четыре года Олеся вместе с другими неравнодушными людьми выполняет свою добрую миссию.

«Эту идею Бог открывает. Мы вместе с прихожанами из разных церквей закупаем всё на свои средства. Я готовлю дома обед, потом привозим сюда и кормим каждого, кому это нужно. Подходят и пожилые, и молодые люди», — рассказала Олеся.

Поесть можно прямо на месте, для этого привозят стол и несколько стульев, дают одноразовую посуду. Обеды раздают до 14:30. Помогать Олесе приезжают и другие волонтёры.

Если вам близка эта инициатива и вы хотите помогать нуждающимся, можно обратиться к Олесе по телефону 8-917-519-45-42 или подойти лично, в четверг, на Привокзальную площадь.