Алкогольные напитки появились в ассортименте кафе «Чача» на втором этаже ТЦ: игристые вина, текила, ром, водка, джин от 120 рублей, красные и белые вина, коньяк, виски, ром от 190, ликеры и настойки от 150.

А также классические и авторские коктейли по 300 рублей. Среди них — «Зеленоград» на основе рома или чачи с профессиональным сиропом эстрагона и содовой. На видео владелец Штефан сам приготовил несколько коктейлей: Виски Сауэр, Джин тоник огурец и Зеленоград.

На этаже выше сегодня заработает отдельная зона для гостей «Чачи». Блюда и напитки могут принести к столику.

«Сегодня повесим здесь соответствующую табличку, чтобы люди понимали, что это наша зона. Также планируем здесь со временем сделать озеленённую зону, украсить пространство. Хотелось бы, чтобы люди могли отмечать здесь и праздники, дни рождения и другие мероприятия», — поделился Штефан.

В планах у владельца приглашать в заведение своих диджеев, устраивать тематические мероприятия.